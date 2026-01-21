´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èaespa¡¢NCT WISH¡¢RIIZE¤é¤Ø¤Î°­¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ä¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î·Ç¼¨Êª¤ò½Ð¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¡£SM¼Ò¤Ï20Æü¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÅö¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡Ë¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¿Í¿È¹¶·â¡¢Éî¿«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ê¤É°­°Õ¤Î¤¢¤ëÅê