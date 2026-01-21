横浜・みなとみらいエリアの宿泊選択肢がさらに広がります！世界的なホテルグループ、ヒルトンは、関東初進出となる「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」を2026年前半に開業します。国内最大級の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」や「パシフィコ横浜」から徒歩5分という抜群のロケーションに、全232室のモダンな客室が誕生。開業日は未定ですが、公式サイトでは 4月8日以降の予約を受付中です。24時間営業のショップなど独自