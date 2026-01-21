º£Åß¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤«¤é¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿FWÊ¿²ÏÍª¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£2001Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¤Ï24Ç¯7·î¤ËÄ®ÅÄ¤«¤é¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢25Ç¯2·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï36»î¹ç2ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢º£µ¨¤Ï24»î¹ç1ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£·î19Æü¤Ë¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Íâ20Æü¤Î¥Á