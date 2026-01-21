嵐の公式Instagramで、2009年3月4日にリリースされた「Believe/嵐 | 曇りのち、快晴/矢野健太 starring Satoshi Ohno」のジャケット写真が公開された。 【写真＆動画】嵐5人がレザーに光沢スーツと黒ジャケットで集合＆大野智の矢野健太ルックなど①～③ ■5人が揃った通常版のジャケットと、矢野健太 starring Satoshi Ohnoが飾った初回限定盤2のジャケット 「Believe」は櫻井翔が出演