歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が、昨年婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未（31）とそろって20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルに出演。交際のきっかけについて語った。初共演のミュージカルで夫婦役を演じたことをきっかけに交際がスタートした2人。交際を始めたタイミングについて橋之助は「（公演が）全部終わった後。千秋楽の次の日に会って告白をしました」と明かした。このエピソー