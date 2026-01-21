人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が21日までに自身のインスタグラムを更新。チャイナドレス姿を披露した。「着物の髪型がチャイナにもあったから珍しく着てみました」とつづり、チャイナドレス姿の写真をアップ。「次回は2/15 フェスタソーレ撮影会遊びにきてね」とアピールした。この投稿にフォロワーらからは「似合ってる」「シアンブルーのチャイナドレス鮮やかですね」などの声が寄せられている。阿比留は、201