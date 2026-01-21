自主トレを公開したオリックス・曽谷＝大阪市此花区オリックスの曽谷龍平投手が21日、大阪市内の球団施設で練習を公開し、4年目のシーズンへ向けて「もっともっとアピールして、若い力を出したい」と強い意欲を示した。昨季は自己最多の8勝を挙げたが、投球イニング数が114回1/3にとどまっており「けがなく一年間、戦い抜いて、規定投球回を投げられるように」と目標を掲げた。オフはベテランの九里亜蓮投手に師事。自身を50イ