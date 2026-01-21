静岡県富士宮市は21日までに市の公式サイトなどを通じ、2月8日に開催予定だった「第76回富士宮駅伝競走大会」を中止すると発表した。開催日が衆議院議員選挙の投開票日と重なったため。他にもBリーグ宇都宮が日程の再考を余儀なくされるなど、スポーツ界に影響が広がっている。市の公式サイトで「本挙における投票は、民主主義の根幹をなす重要かつ基本的な機会であり、その確保には万全を期する必要があることや、同日開催と