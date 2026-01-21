4児のママである加藤夏希が小学3年生の長女を尾行したエピソード明かし、スタジオが盛り上がる一幕があった。【映像】加藤夏希、4人の子供との家族写真『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月20日放送回では4児のママ・加藤夏希をゲストに迎え、「子どもの防犯」について語り合った。加藤によると、ある日長女が突然「友達と原宿行ってく