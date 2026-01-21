広島は２１日、二俣翔一内野手（２３）が入籍したと発表した。二俣は球団を通じて「いつも温かいご声援ありがとうございます。私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告いたします。大切な人と家族になり、より責任を持ち今後も野球に真摯に向き合い、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願い致します」とコメントした。静岡県御前崎市出身の二俣は、磐田東高から２０年度育成ドラフト１位で広