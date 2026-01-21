◆大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）残り５日。優勝争いは２敗と３敗の群雄割拠となっている。その中でも大関・安青錦（安治川）の安定感が抜群だ。左を差し込んだ時の力強さは他を圧倒している。課題は立ち合いで前傾姿勢が崩された時。伯乃富士（伊勢ケ浜）には鋭い立ち合いがある。過去の対戦は安青錦が４戦全勝だが、立ち合いを失敗すると波乱もありえる。横綱・大の里（二所ノ関）は過去９戦全勝と得意に