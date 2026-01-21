モデルの小倉ゆうかが、ショートドラマアプリ・ＢＵＭＰのドラマ「浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争」（２１日１９時配信開始）で約５年ぶりに女優業に復帰することが２１日、発表され、都内で行われた会見に出席した。１話３分・全２１話のショートドラマの同作で、小倉は主演を務める。演じるのは、かつて「港区の大天使」と呼ばれた香川菜々。ハイスペック男性と結婚するために、なりふり構わず突き進む姿をコミカルに演