マスカレードボールが2位タイにランクインIFHA（国際競馬統括機関連盟）は20日、世界の競走馬を対象とした2025年の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表。外国馬として20年ぶりにG1ジャパンCを制したフランスのカランダガン（セン5、グラファール）が1位に輝いた。日本調教馬では米G1ブリーダーズカップ（BC）クラシックを制したフォーエバーヤング（牡5、矢作）が2位タイ。同馬と並んで日本調教馬トップの2