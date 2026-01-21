◆卓球◇全日本選手権第２日（２１日、東京体育館）女子シングルスで３連覇中の早田ひな（日本生命）が会場で記者会見に臨み、史上４人目のシングルス４連覇に向けて決意を語った。スーパーシード選手として２２日のシングルス４回戦から登場する。「優勝を目指して頑張りたい。昨年は（左腕の痛みもあり）奇跡的な優勝だった。あまり３連覇したという感覚もなかった。今年はまた一からのスタート。全日本という舞台を楽しんで