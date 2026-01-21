れいわ新選組の山本太郎代表（51）が21日、同党のYouTubeを通じ、同日付で参院議員を辞職するとした。同党代表は続け、大石晃子（48）、櫛渕万里（58）両衆院議員の共同代表制も維持する。 【写真】半年前は体も引き締まり、ほどよい筋肉だった山本太郎氏 山本氏は「山本太郎は本日、参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です。端的に言うと、多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にい