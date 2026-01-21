資料:ねむたや 朝、布団から出るのが辛い季節、香川県観音寺市の寝具店「ねむたや」に、朝スッキリ起きられるためのポイントを聞いてみました。 ねむたやによると、「起き方」よりも「寝ている間にしっかり休めているか」が大切だそうです。力んだ状態で眠ると呼吸が浅くなり疲れを取りきることが難しいため、リラックスした状態で休める方法を紹介します。 ①寝具の湿気を飛ばす。…冬は夏よりも寝具の中に湿気を含