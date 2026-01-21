岩崎本舗は、2026年1月20日(火)より、バレンタインシーズンに向けた新商品の販売を開始しました。今年のテーマは『シェアで楽しむ角煮まんじゅう』とし、見た目も味わいも楽しめる限定商品がラインナップされています。バレンタインデーはもちろん、友人と楽しむ「ギャレンタイン・デー」にもぴったりな、甘くないギフトの選択肢が登場します。 岩崎本舗「ハート角煮まんじゅう」 発売日：2026年1月20日(火)より販