安倍晋三元首相銃撃事件の判決で奈良地裁は、山上徹也被告（45）が安倍氏の背後から2度銃撃したことは「卑劣で極めて悪質」と指摘。手製銃は十分な殺傷能力があったとして検察側の主張を認め、安倍氏が死亡した結果は重大だとした。