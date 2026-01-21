お笑いタレント・やす子（27）が20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身のブレークについて語った。突然のブレークのきっかけになったのは日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の企画「おもしろ荘」だったと回顧。「ヤバイ、人生変わる気がするって言って、どうしよう自分は人見知りで人前でしゃべるの苦手なのにって思いました」と戸惑うこともあったと振り返