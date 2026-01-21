自主トレでストレッチする広島・床田＝マツダ広島の床田寛樹投手が21日、マツダスタジアムで練習を公開し、キャッチボールなどで体を動かした。昨季はチーム最多の9勝を挙げた一方、終盤の4連敗もあって12敗。「最低でも2桁。勝てるだけ勝ちたい。やっぱり貯金できてなんぼ」と2023、24年にマークした11勝を超える活躍を誓った。「ツーシーム頼りになっている」と、単調になりがちだった投球スタイルからの脱却をプロ10年目の