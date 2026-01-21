東京メトロのロゴ21日午前8時過ぎ、東京都中央区の東京メトロ日比谷線八丁堀駅で、列車内のモバイルバッテリーから煙が出たとメトロ職員が消防に通報した。警視庁中央署によると、駅員らが消火作業に当たり、けが人はなかった。日比谷線は一時運転を見合わせて約30分後に再開し、計約3万6千人に影響した。東京メトロや中央署によると、列車は竹ノ塚発中目黒行きの7両編成。八丁堀駅まで走行中、最後尾車両にいた乗客のバッテリ