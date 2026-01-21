中国国営の新華社、中央テレビはともに「安倍元首相が殺害された事件で奈良地裁は山上被告に無期懲役の判決を言い渡した」と速報で伝えました。中国国営メディアは、安倍元首相が殺害された事件について発生から裁判の過程まで、高い関心を持って詳しく伝えています。