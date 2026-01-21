【モデルプレス＝2026/01/21】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第2話が21日に放送された。ここでは、第2話の放送を受け、寄せられた考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】竹内涼真、初恋相手役の美人女優と近距離◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった飛奈淳一（竹内）は、担当する殺人事件の