BIGBANGやBLACKPINKを輩出したYGエンターテインメントが、新人発掘に乗り出す。YGエンターテインメント（以下YG）は、「スペシャルオーディション」を通じて、次世代を担う人材の確保にさらに力を入れる。【話題】BIGBANG・D-LITE、“YG一発合格”の秘訣とは？YGは、1月21日から2月28日まで「2026 YG SPECIAL AUDITION：GO！DEBUT」を開催すると発表した。今回のオーディションは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが審査過程全