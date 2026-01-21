れいわ新選組の山本太郎代表（５１）は２１日、参議院議員を辞職する意向を表明した。同日配信されたインターネット番組内で明らかにした。理由について、山本氏は「健康上の問題」と説明。「多発性骨髄腫の一歩手前」だという。近く行われる衆議院選挙への立候補は否定した。突然の表明に、関係者からは驚きの声が上がっている。山本氏は「ここから先に進行しない、させないを最大テーマに、今生きなければ命を失いかねない