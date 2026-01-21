歌手の小泉今日子、早見優ら１９６６年生まれのアーティストが集結する公演「ＲＯＯＴＳ６６」（３月２０日・東京ガーデンシアター、同２２日・大阪城ホール）に向けた記者会見が２１日、都内で行われた。１９６６年生まれのアーティストが一堂に会し、２００６年から１０年に一度開催されているエンターテインメントショー。“花の８２年組”として一世を風靡（ふうび）した小泉（大阪公演のみ）と早見（東京公演のみ）の２人