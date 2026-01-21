広島は２１日、二俣翔一内野手が結婚したと発表した。球団を通じて「私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告いたします。大切な人と家族になり、より責任を持ち今後も野球に真摯（しんし）に向き合い、精進してまいります」とコメントした。相手や時期については明かしていない。２０年育成ドラフト１位で入団。昨季５年目で初めて開幕スタメンを勝ち取ったものの、レギュラーを奪えず。２４年８０試合から