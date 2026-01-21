「２３日解散、２７日公示―２月８日投開票」という短期日程で行われることとなった衆院選。神奈川県内自治体の選挙管理委員会は急ピッチで準備を進める。解散から投開票日までの期間は戦後最短の１６日間となることから、入場整理券の発送方法や代替会場への調整が必要になるなど、現場では対応に追われている。（佐藤官弘、小沢克也）神奈川県選管は２０日、高市首相が前日に通常国会（２３日召集）冒頭で衆院を解散する意向