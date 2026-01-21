神奈川県の黒岩知事は２０日の定例記者会見で、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）に関連し「大義なき解散かどうかは問題ではない」などと持論を展開した。黒岩氏は「元キャスターとしての感覚」としたうえで、「解散権は総理の専権事項。好きな時にいつやってもいいということで、制度としてそうなっていると思う」と指摘。「大義がない、自分勝手な選挙だと思う人は、そういう投票行動をすればいい」と語った。立憲民主