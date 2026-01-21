タレント・杉浦太陽（44）と、妻でタレントの辻希美（38）が21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇。第5子の育児に奮闘していると語った。【写真】美味しそう…！杉浦家の食卓を公開した辻希美＆杉浦太陽杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、25年8月に次女・夢