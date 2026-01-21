れいわ新選組の山本太郎代表（参院東京選挙区）が２１日、ユーチューブ番組で病気療養のため参院議員を辞職する意向を明らかにした。山本氏は「代表であることは変わらない」と述べ、代表職は続けるとした。「２７日公示―２月８日投開票」の日程で行われる衆院選には出馬しないという。