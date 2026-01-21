宝島社から『初代PlayStationの原寸大マルチケース付きBOOK New ver.』が販売される。 【画像】「懐かしい...！」初代PlayStationの原寸大マルチケース 付属するのは初代PlayStationを模したマルチケースだ。開閉しやすいダブルジップ仕様で、中にはジップポケットがあり、小物や文具を収納できる。 ダブルジップにはメモリーカード、裏面はプレイステーションマークとデザイ