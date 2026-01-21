高校バレーボール女子の強豪で「東龍(とうりゅう)」こと東九州龍谷(大分)が2019年度の全日本高校選手権(春高バレー)で果たして以来、遠ざかっている高校日本一を目指して始動した。年明けの春高では、優勝した金蘭会(大阪)との準決勝で敗れた。藤粼愛梨(左)から東九州龍谷高のキャプテンを引き継いだエースの忠願寺莉桜新チームは2年生8人と1年生7人の計15人でスタートした。キャプテンには世代を代表するエースアタッカ