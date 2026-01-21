次期衆院選に向け、新潟県内の立憲民主党の現職５人全員が、同党と公明党が結成した新党「中道改革連合」に参加する見通しとなった。１９日に参加表明した梅谷守氏（５区）に続き、１〜４区の４人も２０日、中道改革に合流する意向を明らかにした。立民県連代表の西村智奈美氏（１区）はＸ（旧ツイッター）に「新党『中道改革連合』に結集します」と投稿。菊田真紀子氏（２区）と黒岩宇洋氏（３区）、米山隆一氏（４区）は報道