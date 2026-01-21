高齢者がむし歯などになった歯を治療せずに放置すると、死亡リスクが高まるという研究成果を大阪公立大と大阪大のチームがまとめた。大阪府民約１９万人を対象とした調査で、健康な歯と治療した歯の合計本数が少ないほど、死亡リスクが高かった。永久歯は親知らず４本を除いて２８本ある。チームは、２０１８年４月〜２０年３月に歯科検診を受けた７５歳以上の府民に協力を求め、健康な歯、治療した歯、未治療の歯の本数を数え