安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の判決で、奈良地裁（田中伸一裁判長）は２１日、求刑通り無期懲役を言い渡した。山上被告は証言台に腰掛けたまま微動だにしなかった。午後１時３０分、長く伸びた髪を後ろに束ねた山上被告が出廷。田中裁判長から判決主文を告げられた際、山上被告はうつむいた