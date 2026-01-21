衆院選の投票用紙の印刷が２０日、福島市の印刷会社「阿部紙工」で始まった。投票用紙は小選挙区用、比例選用、最高裁判所裁判官の国民審査用の３種類で、福島県内有権者分として各１５８万１０００枚を印刷する。市町村からの申告などを受けて、２０２４年の前回選より各２万３２００枚増えた。この日は小選挙区用のあさぎ色、比例選用のピンク色の投票用紙を印刷し、立ち会った県選挙管理委員会の職員や作業員が刷り上がり