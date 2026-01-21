立憲民主党から中道改革連合に参加する松下令子衆院議員が２１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。炎上した投稿について釈明した。中道は１９日に基本政策を発表。原発の再稼働を容認することも掲げていた。立憲には原発の再稼働に慎重な議員がおり、対応が注目される中、松下氏は「原発再稼働反対です。入った上で、中で頑張りたいと思います」と投稿。元参院議員の音喜多駿氏が「選挙直前に政党の公約違反を公言する議員がいるの