２０２２年に安倍晋三元首相を銃撃し、殺人などの罪に問われた山上徹也被告の裁判員裁判の判決で２１日、奈良地裁は求刑通り無期懲役を言い渡した。検察側は山上被告の生い立ちや母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）にのめり込んだことで家庭が壊された背景は否定できないとしたが「衆人環視の中で殺害し、わが国の戦後史に前例をみない犯行」と断罪し無期懲役を求刑。一方の弁護側は「最も重くても懲役２０年にとどま