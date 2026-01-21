新日本プロレスは２月２７日（日本時間２８日）の米国・ニュージャージー大会でＳＴＲＯＮＧ無差別級王者の石井智宏（５０）にボルチン・オレッグ（３２）が挑戦することを発表した。現王者の石井は昨年４月の米シカゴ大会でゲイブ・キッドからベルトを奪取。同５月にドリラ・モロニーを相手に初防衛に成功しており、今回のＶ２戦は実に約９か月ぶりの防衛戦となる。一方のボルチンは１９日後楽園ホール大会で後藤洋央紀＆Ｙ