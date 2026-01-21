作家の乙武洋匡氏が2026年1月19日にXを更新し、ジャーナリストの田原総一朗氏の近影を公開した。タブー恐れぬ「暴走機関車のようです」乙武氏は19日にXで、「田原総一朗さん、91歳」とつづり、自身と田原氏の笑顔のツーショット写真を公開した。乙武氏は田原氏について「最近はとんでもない炎上をぶちかますことも多々あり、『時代にキャッチアップできていないのでは......』などと批判を浴びることもありますが」と触れつつも、