自民党と連立政権を組む日本維新の会は２１日、国会内でマニフェスト発表会を開催し、藤田文武共同代表らが衆院選（２７日公示、来月８日投開票）に向けての政策を明かした。藤田氏は「維新がいたからこそ動き出した政策、動いている政策があり、いなければ立ち止まってしまう政策がある」と連立の成果を強調。その上で、衆院選に向けた「３つの改革」として「経済を動かす」「政治を動かす」「日本を動かす」のキャッチフレー