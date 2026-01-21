れいわ新選組の山本太郎代表が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいる」と公表し、参院議員を同日に辞職する考えを表明した。多発性骨髄腫は、骨髄に存在する形質細胞ががん化して骨髄腫細胞と呼ばれる異常な細胞となり、無制限に増殖する病気。形質細胞のはたらきが低下する一方、正常な血液をつくる骨髄のはたらきも障害される。５０歳以上になってからの発症が多く、腰や背中の痛