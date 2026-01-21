メッツが、トレードでホワイトソックスからルイス・ロベルト外野手（２８）をトレードで獲得したと２０日（日本時間２１日）、両球団が発表した。メッツからホワイトソックスへは、ブレーブスのアクーニャを兄に持つルイスアンヘル・アクーニャ内野手（２３）ら２選手が移籍する。キューバ出身で中堅手のロベルトは、２０年にホワイトソックスでメジャーデビュー。新型コロナウイルスの影響で６０試合の短縮シーズンとなった中