トラブルにより再稼働が延期となった東京電力・柏崎刈羽原発6号機について原子力規制委員会は21日、再稼働を承認する「試験使用承認書」を交付しました。東京電力はこのあと、柏崎刈羽原発6号機を再稼働させる見通しです。新潟県にある東京電力・柏崎刈羽原発6号機は20日に再稼働を予定していましたが、17日に、原子炉内での核分裂を調整する「制御棒」を引き抜く試験中の機器の設定ミスで警報装置が作動しないトラブルが起きたこ