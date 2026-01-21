国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は21日午後2時時点で、1グラムあたり2万7287円となり、初めて2万7000円を超えて過去最高値を更新した。グリーンランドをめぐるトランプ政権とヨーロッパとの対立が警戒される中、安全資産とされる金を買う動きが加速しています。