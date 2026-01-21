節分に欠かせない「恵方巻」にも価格高騰の波が押し寄せています。今年は平均1173円で、特にコメの影響が大きいことから2年連続で10%以上値上がりしています。帝国データバンクが全国の大手コンビニやスーパー、日本料理店などを対象にした調査によりますと、今年の「恵方巻」の平均価格は1173円でした。前の年から11.7%の値上がりで10%超えは2年連続です。11月末時点では恵方巻の2大材料のうち「コメ」が前の年と比べて30%以上、