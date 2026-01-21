学歴詐称問題をめぐり刑事告発されている伊東市の田久保眞紀・前市長に対し警察から、任意の事情聴取に応じるよう出頭要請があったことがわかりました。これまで田久保前市長は市長選で報道機関に「東洋大卒」と虚偽の経歴を伝えた疑いや市議会の百条委員会で正当な理由がなく証言を拒んだ疑いなど8件で刑事告発され、このうち6件が受理されています。田久保前市長の代理人弁護士によりますと今週に入り、静岡県警から任意の事情聴