２７日公示、２月８日投開票の日程で実施される衆院選を巡り、福島県内の野党連携の構図が複雑化している。立憲民主、国民民主両党県連や連合福島などでつくる「５者協議会」は２０日、福島１〜３区では立民、公明両党が結成した「中道改革連合」の候補者を支援する方針を決めた一方、競合が生じている４区は支援候補の一本化を断念した。中道改革にまとまった立民、公明の連携も手探り状態だ。立民県連は連合福島との関係悪化