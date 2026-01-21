メッツがホワイトソックスの中堅手、ルイス・ロベルト外野手（２８）をトレードで獲得することで合意したと２０日（日本時間２１日）、ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。同記者は「速報」として「ホワイトソックスは若手２選手がメッツに移籍する」と伝えた。キューバ出身のロベルトは昨季１１０試合に出場し、打率・２２３、１４本塁打、５３打点、３３盗塁をマーク。メジャー通算では